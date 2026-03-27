Mattinata progetta la Cittadella e il Parco dello Sport

Questa mattina è stato approvato il piano funzionale e tecnico economico (PFTE) relativo al masterplan che prevede interventi nella Cittadella e nel Parco dello Sport. L’iniziativa rientra nel progetto “Tra Cittadella e Parco dello Sport – Azione diffusa sport e inclusione sociale”, finanziato dal PNRR Missione 5 e dal Fondo di progettazione del Ministero dell’Interno.

APPROVATO IL PFTE DEL MASTERPLAN “TRA CITTADELLA E PARCO DELLO SPORT - AZIONE DIFFUSA SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - PNRR MISSIONE 5 - FONDO PROGETTAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO. La Giunta Comunale ha approvato con apposita Delibera n. 552026 il PFTE del masterplan “Tra Cittadella e Parco dello Sport” nell’ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1. L'intervento complessivo riguarda l'interconnessione tra le aree sportive del paese. Dal nuovo campo sportivo in area Papone (Ambito 3) al Palazzetto dello Sport (lavori di riqualificazione in via di ultimazione). Il percorso podisticopanoramico per uso polivalente, ciclabile e pedonabile di connessione tra il marciapiede della Via del MareCasette dei Pescatori con l’area portuale (Ambito 1). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mattinata progetta la Cittadella e il Parco dello Sport Articoli correlati Mattinata, 12 milioni di euro per connettere alla città la nuova cittadella dello sportMATTINATA - APPROVATO IL PFTE DEL MASTERPLAN “TRA CITTADELLA E PARCO DELLO SPORT - AZIONE DIFFUSA SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - PNRR MISSIONE 5 -... La Cittadella dello sport è più grande. L’inaugurazione dei nuovi campiCresce la Cittadella dello Sport di Buti: pronti ad inaugurare nuovi campi da padel e tennis. Tutto quello che riguarda Mattinata progetta Discussioni sull' argomento Fiera di Bergamo raddoppia: Sarà la cittadella del business; Progetto Educhiamo insieme alla legalità e sicurezza nelle scuole: la Polizia fa visita alle classi primarie dell’Istituto comprensivo Cittadella Margherita Hack. Da inizio anno incontrati 1300 studenti del capoluogo - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Mattinata progetta la Cittadella e il Parco dello Sport; Mattinata 12 milioni di euro per connettere alla città la nuova cittadella dello sport. Si è conclusa nella tarda mattinata la conferenza stampa di presentazione del progetto di beneficenza “CHRISTUS VINCIT IV – Un concerto per la vita”, ospitata presso il Polo Culturale Mattia Preti del Consiglio Regionale della Calabria. L’incontro, org - facebook.com facebook