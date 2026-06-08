Un ragazzo di 19 anni è scomparso da diversi giorni a Spinea. Le forze dell’ordine hanno dispiegato droni, un elicottero e squadre specializzate con unità cinofile per cercarlo. È stato istituito un centro di coordinamento per gestire le operazioni di ricerca. Non ci sono ancora novità sulla sua posizione. Le ricerche proseguono senza sosta, coinvolgendo più squadre e mezzi aerei.

Il giovane è sparito da giorni. Attivate squadre specializzate, unità cinofile e un posto di comando avanzato per coordinare le ricerche. Ore di apprensione nel Veneziano per la scomparsa di Mattia Testi, il 19enne residente a Spinea di cui non si hanno più notizie dalla giornata del 4 giugno. Con il passare dei giorni e l’assenza di qualsiasi segnale, le ricerche sono state progressivamente intensificate fino a coinvolgere una vasta macchina dei soccorsi. Da oggi pomeriggio sono entrati in azione anche i vigili del fuoco con personale specializzato, affiancando i carabinieri che stanno lavorando al caso fin dalle prime ore successive alla denuncia presentata dai familiari. L’ultimo avvistamento e il telefono irraggiungibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mattia Testi scomparso nel nulla a 19 anni, droni ed elicottero in volo: si cerca senza sosta a Spinea

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