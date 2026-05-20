Si cerca senza sosta il pensionato scomparso | in campo anche droni e unità cinofile

Stamattina si è svolta presso la Prefettura di Brindisi una riunione dedicata alla coordinazione delle ricerche di un uomo di 74 anni scomparso nella zona di Ostuni. L’uomo, che aveva lasciato la propria abitazione nella mattinata di ieri, è ancora disperso. Le operazioni di ricerca sono state intensificate con l’impiego di droni e unità cinofile. La zona interessata si trova in Contrada Pascarosa, nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo. Le autorità continuano le ricerche sul territorio.

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