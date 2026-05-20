Si cerca senza sosta il pensionato scomparso | in campo anche droni e unità cinofile
Stamattina si è svolta presso la Prefettura di Brindisi una riunione dedicata alla coordinazione delle ricerche di un uomo di 74 anni scomparso nella zona di Ostuni. L’uomo, che aveva lasciato la propria abitazione nella mattinata di ieri, è ancora disperso. Le operazioni di ricerca sono state intensificate con l’impiego di droni e unità cinofile. La zona interessata si trova in Contrada Pascarosa, nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo. Le autorità continuano le ricerche sul territorio.
OSTUNI - Si è tenuta stamattina (mercoledì 20 maggio), presso la Prefettura di Brindisi, un’ulteriore riunione per il coordinamento delle operazioni di ricerca di Argentieri Paolo, il 74enne allontanatosi nella mattinata di ieri dalla sua abitazione, sita in agro di Ostuni Contrada Pascarosa.In. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Continuano senza sosta le ricerche del pensionato scomparso da due giorniAncora nessuna notizia a mezzogiorno di oggi, sabato 2 maggio, del pensionato disperso da 48 ore ad Abbadia Lariana.
EROS SMARRITO Da settimane la sua famiglia lo cerca senza sosta. Eros ha 10 anni, non ha microchip e potrebbe essere spaventato o disorientato. Si è smarrito il 2 Maggio 2026 a Ricadi (VV). Ogni condivisione può davvero fare la differenza: un avvi - Facebook facebook
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