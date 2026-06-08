Un ragazzo di 19 anni è scomparso a Spinea. Le ricerche sono in corso da oggi pomeriggio, dopo che è stato segnalato come irreperibile alle 14. La famiglia ha attivato le forze dell’ordine, che stanno cercando il giovane in tutta l’area. Finora non ci sono notizie sul suo eventuale spostamento o motivazioni della scomparsa. Le ricerche continuano senza sosta.

Venezia, 8 giugno 2026 – Ansia e paura per un giovane che ha fatto perdere le proprie tracce. A partire dalle 14.30 di oggi sono attive nel territorio di Spinea le operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco di un ragazzo di 19 anni, Mattia Testi, scomparso nella notte tra il 4 e il 5 giugno. A supporto delle prime attività svolte dai carabinieri, già impegnati nelle ricerche dalla mattina del 5 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti con personale specializzato per implementare le operazioni ed estendere le aree di ricerca. Sul posto stanno operando unità Tas2 (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo Sapr con droni per la ricognizione aerea, le unità cinofile e l’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia Testi è scomparso a Spinea: ricerche in corso del 19enne

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