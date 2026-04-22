Rovegno scomparso un uomo | ricerche in corso

Martedì 21 aprile, alle 19:30, è stato attivato il volontariato di Protezione Civile nel comune di Rovegno per cercare una persona scomparsa. Le ricerche sono ancora in corso, con squadre di volontari impegnate nel territorio per trovare l’uomo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla persona o sulle circostanze della scomparsa. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

È scattata intorno alle ore 19:30 di martedì 21 aprile l'attivazione del volontariato di Protezione Civile per la ricerca di una persona scomparsa nel comune di Rovegno. Le ricerche si stanno svolgendo in Val Trebbia.Dal Coordinamento spiegano che hanno una ventina di volontari impegnati nelle.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Uomo scomparso a Nocera, ricerche in corso: mobilitato il Soccorso AlpinoUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Cava de’ Tirreni, in corso ricerche di un uomo scomparso in una zona imperviaAlle ricerche partecipa anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato nella perlustrazione delle aree impervie secondo il piano... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rovegno, scomparso un uomo: ricerche in corso; Uomo scompare nei boschi di Rovegno: ricerche in corso; Rovegno, uomo scomparso nei boschi: proseguite le ricerche tutta la notte tra Val Trebbia e statale 45; Uomo scomparso nei boschi, ricerche senza sosta in Val Trebbia -. Uomo scompare nei boschi di Rovegno: ricerche in corsoSono in corso le ricerche per un uomo di mezza età scomparso nel pomeriggio di ieri nei boschi di Rovegno, in provincia di Genova. Le operazioni sono scattate in serata, dopo che dell'uomo non si ... primocanale.it Rovegno, uomo scomparso nei boschi: proseguite le ricerche tutta la notte tra Val Trebbia e statale 45L'allarme lanciato ieri sera dai familiari dopo il mancato rientro a casa. Mobilitate squadre dei vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile con unità cinofile. Le operazioni proseguiranno ... lavocedigenova.it Le operazioni vanno avanti da ieri dopo l’allarme lanciato dalla famiglia per la scomparsa di un uomo nella zona di Rovegno. Sul posto lavorano vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, Croce Rossa e volontari, con il supporto di un cane molecolare - facebook.com facebook