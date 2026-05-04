Davide Luchelli scomparso da tre giorni il giallo del musicista con la band in Ungheria | dove l’hanno visto l’ultima volta e l’ipotesi dell’incontro pericoloso

«Oggetto sconosciuto». È il nome della band con cui Davide Lucchelli, 24 anni, era in trasferta in Ungheria. Dalle ore 20.30 del primo maggio amici e parenti non riescono più a mettersi in contatto con lui. Il batterista padovano sembra essersi allontanato da solo, senza dare spiegazioni a chi era con lui in Ungheria. I compagni della band però, così come la sua famiglia, non sarebbero convinti che abbia scelto lui di sparire. Perciò hanno presentato denuncia per un caso finito anche sulla scrivania degli investigatori dell’Interpol. Cosa è successo l’ultima volta che hanno visto Davide Lucchelli. L’ultimo avvistamento del ragazzo di Montà, nel Padovano, è stato in un parcheggio di Budapest.🔗 Leggi su Open.online

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Un giovane musicista padovano, Davide Lucchelli, di 24 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici a Budapest. - facebook.com facebook

Budapest, scomparso Davide Lucchelli, batterista padovano 24enne che era in tour con la sua band "Oggetto sconosciuto" x.com