Mattia Bellucci ha vinto il suo primo match all’ATP 250 di Stoccarda, superando Davidovich Fokina e accedendo al secondo turno. È l’unico italiano presente in campo questa settimana sul circuito maschile e femminile. La partita si è conclusa con una vittoria in due set per Bellucci, che ha ottenuto il passaggio del turno senza disputare un terzo parziale.

L’unico italiano in campo sul circuito (sia maschile che femminile) questa settimana, Mattia Bellucci, apre il suo cammino nell’ATP 250 di Stoccarda con una vittoria. Batte per 6-2 6-7(5) 6-1 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, chiude una striscia negativa di tre sconfitte tra Roma, Roland Garros e Challenger di Birmingham, e ora attende uno tra il tedesco Yannick Hanfmann e l’americano Aleksandar Kovacevic in quello che è l’inizio della breve, ma intensa stagione sull’erba. Dopo un paio di game interlocutori, Bellucci è il primo a prendere delle buone iniziative in risposta, che poi sono quelle che lo portano al break del 2-1. Davidovich Fokina, nel quinto game, sbaglia tantissimo e va sotto 0-40, poi, sul 30-40, completa l’opera con un doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Bellucci col brivido a Stoccarda: supera Davidovich Fokina e va al secondo turno

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