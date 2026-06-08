La stagione sull’erba inizia da Stoccarda | il pronostico di Davidovich Fokina-Bellucci

Da ilveggente.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione sull’erba inizia a Stoccarda con il match tra Davidovich Fokina e Bellucci. Bellucci è l’unico italiano presente nel torneo. La partita di esordio dell’azzurro si svolgerà contro lo spagnolo, senza ulteriori dettagli sui pronostici.

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Bellucci unico italiano in gara a Stoccarda: il pronostico della partita d’esordio dell’azzurro, che affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina. Dalla terra rossa all’erba è un soffio, tanto è vero che, archiviato il Roland Garros, è già tempo, per i campioni dell’Atp, di dare il via ai grandi preparativi in vista di Wimbledon. Molti di loro si ritroveranno al Boss Open di Stoccarda, il cui tabellone principale vanta la presenza di diversi profili di rilievo, come Ben Shelton e Taylor Fritz. L’elemento di maggiore interesse per gli addetti ai lavori è tuttavia il ritorno ufficiale alle competizioni di Nick Kyrgios, che esordirà contro il francese Corentin Moutet. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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