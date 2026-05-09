ATP Roma 2026 Mattia Bellucci rimonta Etcheverry e sfiderà Landaluce al terzo turno!

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP Masters 1000 di Roma, Mattia Bellucci ha superato il secondo turno battendo in rimonta Tomas Martin Etcheverry, numero 24 del seeding, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3 in due ore e 35 minuti. L’azzurro, piazzato alla posizione 80 del ranking mondiale, affronterà al terzo turno un altro giocatore. La partita si è conclusa nel pomeriggio di oggi con la vittoria di Bellucci.

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Mattia Bellucci centra l’accesso al terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro, numero 80 del mondo, nel secondo turno elimina l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 24 del seeding, sconfitto in rimonta con lo score di 5-7 6-2 6-3 in due ore e 35 minuti di gioco. Al terzo turno per il giocatore azzurro ci sarà la sfida con il lucky loser spagnolo Martin Landaluce. Nel primo set Bellucci inizia male, cede la battuta a trenta nel secondo game ed Etcheverry scappa sul 3-0 non pesante. La reazione non si fa attendere ed il controbreak arriva nel quinto game, sempre a trenta, a cui segue l’aggancio sul 3-3. I servizi tornano ad...🔗 Leggi su Oasport.it

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