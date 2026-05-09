ATP Roma 2026 Mattia Bellucci rimonta Etcheverry e sfiderà Landaluce al terzo turno!

Al torneo ATP Masters 1000 di Roma, Mattia Bellucci ha superato il secondo turno battendo in rimonta Tomas Martin Etcheverry, numero 24 del seeding, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3 in due ore e 35 minuti. L’azzurro, piazzato alla posizione 80 del ranking mondiale, affronterà al terzo turno un altro giocatore. La partita si è conclusa nel pomeriggio di oggi con la vittoria di Bellucci.

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