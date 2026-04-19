Centauro perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce | Matteo Cecchinel muore a 52 anni

Un incidente sulla strada provinciale 15 nel territorio di Povoletto si è concluso con la morte di un uomo di 52 anni. Secondo quanto riferito, il centauro ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

POVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto. Intorno alle 18.45 di oggi, domenica 19 aprile, Matteo Cecchinel, motociclista di 52 anni, ha perso la vita a seguito di una fuoriuscita autonoma mentre percorreva via Roma: la vittima è morta sul colpo dopo aver impattato contro un palo della luce. La dinamica del sinistro Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della moto stava transitando lungo via Roma quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo del mezzo. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro: la moto sarebbe uscita di strada finendo la sua corsa oltre la carreggiata.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Centauro perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce: Matteo Cecchinel muore a 52 anni Notizie correlate Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato... Leggi anche: Incidente a Ottavia: perde il controllo della moto e finisce contro un palo, morto 19enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Centauro perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce: Matteo Cecchinel muore a 52 anniPOVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto. Intorno alle 18.45 di oggi, domenica 19 aprile, Matteo Cecchinel, motociclista ... ilgazzettino.it Centauro perde il controllo della moto e finisce fuori strada: Matteo Cecchinel muore a 52 anniPOVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto. Intorno alle 18.45 di oggi, domenica 19 aprile, Matteo ... ilgazzettino.it