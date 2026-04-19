Centauro perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce | Matteo Cecchinel muore a 52 anni

Un motociclista ha perso il controllo della moto lungo la strada provinciale 15 nel territorio comunale di Povoletto, provocando un incidente in cui è deceduto. L’incidente è avvenuto nei pressi di un palo della luce, contro cui il centauro si è schiantato. La vittima, un uomo di 52 anni, è stata soccorsa sul posto ma non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

POVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto. Intorno alle 18.45 di oggi, domenica 19 aprile, Matteo Cecchinel, motociclista di 52 anni residente a Feletto, ha perso la vita a seguito di una fuoriuscita autonoma mentre percorreva via Roma: la vittima è morta sul colpo dopo aver impattato contro un palo della luce. La dinamica del sinistro Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della moto stava transitando lungo via Roma quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo del mezzo. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro: la moto sarebbe uscita di strada finendo la sua corsa oltre la carreggiata.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Centauro perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce: Matteo Cecchinel muore a 52 anni Notizie correlate Centauro perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce: Matteo Cecchinel muore a 52 anniPOVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto. Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato...