L'allenatore ha spiegato che l’attività svolta dal giocatore durante l’allenamento è stata solo una precauzione, senza indicazioni di infortunio. Il calciatore ha seguito un programma personalizzato nel corso della sessione, ma non ci sono evidenze di problemi fisici. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni prima di definire il suo impiego nelle prossime partite.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Thorstvedt: «Grosso? Ha fatto un lavoro straordinario. Le partite più belle? Le due contro l’Atalanta. Sul rinnovo.» Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gasperini tira un sospiro di sollievo per Malen: solo precauzione dietro al lavoro personalizzato di ieri

GASPERINI prima di Cremonese-Roma: Ecco perché gioca Baldanzi e non Ferguson | Serie A | DAZN

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