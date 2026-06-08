Matteo Berrettini rassicura i tifosi | nessuna lesione grave e obiettivo Wimbledon 2026

Matteo Berrettini ha confermato di non avere lesioni serie dopo il ritiro a Roland Garros. L’obiettivo del tennista è tornare a competere a Wimbledon nel 2026. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattamenti o tempi di recupero. La sua squadra ha comunicato che l’atleta sta seguendo un percorso di riabilitazione. Berrettini ha espresso la volontà di riprendere l’attività agonistica senza specificare una data di ritorno.

Buone notizie per i tifosi di Matteo Berrettini. Dopo il ritiro al Roland Garros che aveva destato preoccupazione nel mondo del tennis, il tennista romano ha aggiornato i suoi sostenitori attraverso un messaggio pubblicato sui social, confermando che gli esami medici effettuati negli ultimi giorni non hanno evidenziato lesioni muscolari significative. L’obiettivo ora è recuperare nel migliore dei modi per essere protagonista a Wimbledon, il torneo dello Slam sull’erba che in passato gli ha regalato alcune delle più grandi soddisfazioni della carriera. Berrettini: “Lascio Parigi con il sorriso”. Attraverso il proprio profilo Instagram, Berrettini ha voluto rassicurare tifosi e appassionati dopo l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi durante il percorso al Roland Garros. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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