Matteo Berrettini ha confermato di non avere lesioni significative dopo il ritiro ai quarti di finale di Roland Garros. L’obiettivo ora è partecipare a Wimbledon.

Dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini aggiorna i tifosi sulle proprie condizioni fisiche. Il tennista romano ha spiegato che gli esami effettuati negli ultimi giorni hanno escluso lesioni muscolari importanti e ha già iniziato il percorso di recupero in vista di Wimbledon. Matteo Berrettini lancia un messaggio rassicurante ai tifosi dopo il ritiro che aveva interrotto il suo cammino al Roland Garros. Attraverso un post pubblicato sui social, il tennista romano ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, spiegando che gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno escluso problemi muscolari rilevanti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Berrettini rassicura i tifosi: “Nessuna lesione significativa, obiettivo Wimbledon”

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