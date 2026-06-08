Enzo Miccio ospite di Gene Gnocchi al Mic di Faenza

Notizia in breve

Durante l’estate a Faenza si è svolta la quarta edizione di “Enrico Miccio ospite di Gene Gnocchi al Mic”, parte della rassegna “L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo”. La serie di interviste-spettacolo, organizzata da Nandoeventi, ha visto la partecipazione dell’ospite, che ha incontrato il conduttore Gene Gnocchi. La manifestazione si è svolta presso il Mic di Faenza.