Mattarella riceve gli azzurri | Cocciaretto e Cobolli al Quirinale

Il presidente della Repubblica ha incontrato la squadra azzurra, con le atlete Cocciaretto e Cobolli tra i presenti. Durante l'incontro, le giocatrici hanno condiviso le proprie esperienze e il senso di rappresentare l'Italia. Cocciaretto ha commentato il valore di vincere indossando il tricolore, sottolineando l’onore di rappresentare il paese in occasioni ufficiali. La visita ha visto la partecipazione di diversi membri della squadra nazionale.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato un gruppo di singoli in una squadra vincente?. Cosa ha dichiarato Cocciaretto sul significato di vincere sotto il tricolore?. Perché il successo degli azzurri dipende dalla forza del sistema federale?. Quali prospettive apre questo incontro per il Master 1000 di Roma?.? In Breve Incontro avviene lunedì 4 maggio 2026 in concomitanza con l'apertura del Master 1000 di Roma.. Cocciaretto sottolinea il valore del tennis come stimolo per le giovani generazioni di bambine.. Cobolli evidenzia il ruolo determinante della Federazione per i traguardi della Coppa Davis 2025.. Il successo sportivo riflette la crescita del movimento nazionale e del sistema federale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella riceve gli azzurri: Cocciaretto e Cobolli al Quirinale Notizie correlate Leggi anche: Gli azzurri di Milano Cortina 2026 al Quirinale: Mattarella riceve medagliati e atleti protagonisti Mattarella riceve gli Azzurri del Tennis al Quirinale: “Le vostre vittorie sono un risultato inimmaginabile”Roma, 4 maggio 2026 – Sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli Azzurri e le Azzurre che hanno vinto,... Tutti gli aggiornamenti Gli azzurri ricevuti da Mattarella: Italtennis un esempio per tuttiL’emozione rimane sempre quella della prima volta ma per l’ Italtennis essere ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , sta diventando ... gazzettadelsud.it Tennis, le azzurre e gli azzurri ricevuti al Quirinale da MattarellaRoma, 4 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al quirinale le Nazionali italiane di tennis femminile e ... quotidiano.net