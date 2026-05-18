Il Giorno al Quirinale per i suoi 70 anni | l’incontro con Mattarella

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Roma, 18 maggio 2026 – In occasione del 70° anniversario de "Il Giorno" il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la direttrice Agnese Pini, il presidente di LMDV Capital ed Editoriale Nazionale, Leonardo Maria Del Vecchio, l’ad Gabriele Benedetto e il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali – FIEG, Andrea Leopoldo Riffeser Monti. Al termine dell'udienza è stata donata al presidente Mattarella la prima copia del quotidiano. https:www.quotidiano.netvideocronacail-giorno-compie-70-anni-sergio-mattarella-riceve-la-direttrice-agnese-pini-e-leditore-leonardo-maria-del-vecchio-nnj0tc7r “Un saluto caloroso alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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