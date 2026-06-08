Mattarella | la tutela del diritto marittimo è chiave per la stabilità

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha affermato che la tutela del diritto marittimo è fondamentale per la stabilità. Ha sottolineato come l’instabilità dei mari possa aumentare i costi delle bollette energetiche. Inoltre, ha evidenziato il rischio di attacchi alle infrastrutture sottomarine nel nuovo scenario globale. Le dichiarazioni sono state fatte durante un intervento ufficiale, senza riferimenti a specifici eventi o attori.

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Come influisce l'instabilità dei mari sui costi delle nostre bollette? Quali infrastrutture sottomarine rischiano attacchi nel nuovo scenario globale? Perché il diritto internazionale del dopoguerra è oggi a rischio? Come può la Marina garantire la sicurezza delle connessioni digitali??? In Breve Presenza dell'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto e delegazione al Quirinale Protezione di infrastrutture digitali ed energetiche situate sotto il livello del mare Impatto dire . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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