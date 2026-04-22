Una giornata nel segno della pulizia spiagge al Parco Marittimo Legambiente | Un' area rinata che tutela la biodiversità

Domenica scorsa, nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e fondali puliti", a Ravenna è stata organizzata una giornata volta alla cura dell'ambiente. A partecipare sono stati circa 90 volontari che, nella mattinata, hanno raccolto oltre 30 sacchi di rifiuti e alcuni materiali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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