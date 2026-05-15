Mattarella alza la voce | Basta violazioni del diritto internazionale

Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio a Carla Marina Lendaro, organizzatrice del convegno dedicato al processo della Risiera di San Sabba del 1976, che si sta svolgendo all’Università di Trieste. In questa comunicazione, ha espresso una netta opposizione alle violazioni del diritto internazionale e ha affermato la propria posizione contro ogni forma di sopraffazione. La manifestazione si concentra sull’approfondimento storico e giuridico di un episodio rilevante avvenuto cinquant'anni fa.

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“In molte, troppe, parti del mondoil diritto internazionale viene apertamente violatoe il diritto umanitario disatteso. La ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale dapreservare e difendere“. Queste risolute parole fanno parte del messaggio che il Presidente della RepubblicaSergio Mattarellaha inviato a Carla Marina Lendaro, membro del comitato “Iniziative 50 anni Processo Risiera“, organizzatore del convegno “Il processo della Risiera di San Sabba del ’76, mezzo secolo dopo“, in corso all’Università di Trieste. L’evento è dedicato alla rilettura storica, giuridica e civile diuno dei procedimenti giudiziari più significativi celebrati in Italia nel secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella alza la voce: “Basta violazioni del diritto internazionale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mattarella: La violazione del diritto internazionale porta a un'arbitraria terra di nessuno – Il video(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 "La sistematica inosservanza, quando non l’aperta violazione della Carta delle Nazioni Unite; l’abbandono... Mattarella lancia l’allarme: “Si vuole abbattere il diritto internazionale”In occasione del centocinquantesimo anniversario della prestigiosa Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, il Presidente della... ++ #Mattarella: da #PapaFrancesco impronta indelebile per la #pace @Quirinale @TerzaLoggia È trascorso un anno dalla scomparsa dell’amatissimo Papa Francesco e il popolo italiano custodisce con affetto e gratitudine la memoria della sua figur x.com