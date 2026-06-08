Dal 3 all’11 luglio 2026, l’Italian Global Series si svolgerà tra Rimini e Riccione, portando numerosi protagonisti delle serie TV nazionali e internazionali. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di Matilde Gioli, che sarà presente come madrina. Durante l’evento, verrà presentata una reinterpretazione del pizzo, che sarà protagonista di alcune iniziative speciali. La kermesse si svolgerà in diverse location lungo la riviera adriatica.

Buone nuove all’orizzonte per i binge watcher all’appello: dal 3 all’11 luglio 2026 l’ Italian Global Series porterà nuovamente tra Rimini e Riccione i protagonisti più amati delle serie tv nazionali e internazionali. Giunta alla sua seconda edizione, la kermesse è stata presentata in anticipo a Roma e la sua madrina stessa è senza dubbio tra i volti più attesi in assoluto. Stiamo parlando di Matilde Gioli, la quale è stata capace di illuminare la Capitale durante la conferenza stampa ufficiale del Festival grazie ad un ampio quanto contagioso sorriso ed alla sua eleganza innata. Se il programma dell’evento promette scintille, il suo look ha totalmente rubato la scena, confermando una delle più forti tendenze dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilde Gioli all’Italian Global Series 2026, la sorprendente rilettura del pizzo come madrina dell’evento

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Matilde Gioli madrina di Italian Global Series 2026: videointervista

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