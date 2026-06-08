La Juventus sta valutando l'acquisto di Mateta, con l'intenzione di rafforzare l'attacco. Il club torinese mostra interesse per il francese, ma il Milan potrebbe inserirsi come alternativa, soprattutto se il nuovo allenatore sarà Glasner. La trattativa è ancora in fase preliminare e nessuna decisione ufficiale è stata annunciata. Entrambe le società monitorano la situazione e considerano il giocatore come possibile obiettivo di mercato.

di Francesco Spagnolo Mateta resta un nome da tenere in considerazione per la Juventus. Ma il Milan è pronto a balzare in pole position in caso di Glasner in panchina. Il calciomercato estivo sta per accendersi e le strategie delle grandi rivali di Serie A rischiano di intrecciarsi. Mentre il Milan è ancora alla ricerca del profilo ideale per la panchina, il nome di Oliver Glasner continua a rimanere in forte rialzo per i rossoneri. Un eventuale sbarco a Milano dell’ex tecnico del Crystal Palace, tuttavia, potrebbe portare i rossoneri a valutare un profilo finito nel mirino della Juventus: stiamo parlando di Mateta. Secondo le informazioni di Tuttosport, il centravanti francese potrebbe diventare il principale obiettivo per l’attacco rossonero se il Milan dovesse virare definitivamente su Glasner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta potrebbe essere un avversario della Juve: questo club ha intenzione di fare sul serio per il francese. Le novità

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