Openda la Juve si lecca i baffi | due club possono fare sul serio per il belga Ecco le sue possibili destinazioni

Due squadre stanno valutando seriamente l’acquisto di Openda, attaccante in uscita dalla società bianconera. La Juventus, interessata a rinforzare il reparto offensivo, potrebbe essere una delle destinatarie del belga. La trattativa è ancora in fase preliminare, mentre le parti coinvolte stanno definendo i dettagli per il trasferimento. Al momento, si conoscono soltanto queste possibili destinazioni senza ulteriori conferme ufficiali.

di Angelo Ciarletta La Juve si lecca i baffi: due club possono fare sul serio per Openda, in uscita dal club bianconero. Ecco sue possibili destinazioni del belga. La Juve riflette sul futuro di Loïs Openda, protagonista di una stagione fallimentare a Torino. Secondo Tuttosport, i soli due gol in 36 presenze hanno svalutato il calciatore, costato complessivamente 44 milioni di euro. Con zero minuti giocati nelle ultime cinque gare, la cessione in prestito con diritto di riscatto appare l’unica via d’uscita.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il club bianconero spera nella chiamata di vecchi ammiratori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda, la Juve si lecca i baffi: due club possono fare sul serio per il belga. Ecco le sue possibili destinazioni Notizie correlate Openda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Openda Juve, il futuro del giocatore è praticamente segnato. Koopmeiners Galatasaray, i turchi ora possono fare sul serio! La Juve attende l’offerta: cosa potrebbe succederedi Luca FiorettiKoopmeiners Galatasaray, la dirigenza valuta la cessione del centrocampista olandese che piace in Turchia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve, paradosso Openda: non si vede da un mese, ma è scattato l'obbligo di riscatto. Le cifre; Juve, paradosso Openda: non gioca da 5 partite, ma è scattato l'obbligo di riscatto; Juve, scatta l'obbligo di riscatto per Openda: 40 milioni per 2 gol in stagione; Scatta l'obbligo di riscatto di Openda alla Juventus: i bianconeri matematicamente tra le prime 10, la formula e le cifre per l'acquisto del belga. Mercato Juventus, sorpresa in Olanda per Lois OpendaRisulta problematico per la società bianconera dover ora esercitare l’opzione di acquisto. Anche Voetbal International, qualificato media olandese, si occupa del nodo di mercato più grande per la Juve ... sportal.it La Juve vuole disfarsi di Openda: c’è già un potenziale acquirente | CMUn club di Premier sulle tracce dell’attaccante belga, costato ai bianconeri quasi 44 milioni di euro tra prestito e obbligo appena scattato La Juve non vede l’ora di disfarsi di Openda, uno dei capol ... calciomercato.it Futuro Openda Due club fanno sul serio - facebook.com facebook Milik di nuovo infortunato, Vlahovic ancora fuori e dubbio Yildiz: ultima occasione per David e Openda alla Juventus x.com