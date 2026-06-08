Matera via libera alle luci in Piazza Vittorio Veneto per la Bruna
Le luci natalizie sono state installate in Piazza Vittorio Veneto a Matera, dopo che le autorità hanno deciso di concedere il permesso. Non sono state poste condizioni specifiche per l’autorizzazione. La decisione è arrivata senza modifiche o restrizioni particolari. La scelta di permettere l’installazione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un periodo di incertezza sulla possibilità di illuminare la piazza durante le festività.
Chi ha cambiato idea permettendo finalmente l'installazione delle luci? Come è stato raggiunto l'accordo senza imporre condizioni specifiche? Perché la posizione iniziale di Amedeo Conte Rosito bloccava i lavori? Quali conseguenze avrà questa decisione sulla bellezza della festa 2026??? In Breve Accordo raggiunto tra Comune di Matera e Associazione Maria Santissima della Bruna Amedeo Conte Rosito concede l'assenso senza imporre condizioni o richieste particolari L&# . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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