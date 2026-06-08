matera via libera alle luci in piazza vittorio veneto per la bruna

Notizia in breve

Le luci natalizie sono state installate in Piazza Vittorio Veneto a Matera, dopo che le autorità hanno deciso di concedere il permesso. Non sono state poste condizioni specifiche per l’autorizzazione. La decisione è arrivata senza modifiche o restrizioni particolari. La scelta di permettere l’installazione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un periodo di incertezza sulla possibilità di illuminare la piazza durante le festività.