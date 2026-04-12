Pegognaga il paradosso di Piazza Vittorio Veneto | solo 9 presenti

A Pegognaga si è svolto il primo incontro per discutere la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, ma la partecipazione è stata molto bassa, con solo nove persone presenti. Nonostante l’interesse mostrato nelle settimane precedenti, l’evento ha visto un’affluenza ridotta rispetto alle aspettative. Nessun rappresentante delle istituzioni o organizzazioni è stato segnalato tra i presenti, e l’incontro si è concentrato sulla discussione degli interventi previsti per l’area.

A Pegognaga, il primo incontro volto a ridefinire lo spazio di piazza Vittorio Veneto ha registrato una partecipazione fisica molto limitata rispetto all’interesse manifestato nelle fasi preliminari. Nonostante un riscontro digitale significativo attraverso i questionari raccolti lo scorso febbraio, al tavolo di confronto tra progettisti e cittadini si sono presentati solo 9 residenti, tra cui il vicesindaco Antonio Lui, la capogruppo di RiAttiviamo Pego Viola Messori e il consigliere comunale della maggioranza Stefano Schivi. Il paradosso del coinvolgimento: dai dati digitali al vuoto in presenza. Esiste una discrepanza evidente tra l’entusiasmo espresso virtualmente e l’affluenza reale avvenuta durante l’insediamento del tavolo tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pegognaga, il paradosso di Piazza Vittorio Veneto: solo 9 presenti A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio VenetoFirenze, 1 marzo 2026 - E' stata inaugurata a Firenze la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Quartiere 5 della città. Prove di carico terrazza piazza Vittorio Veneto: cambia la viabilitàL’amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che martedì 17 marzo 2026, dalle ore 8.