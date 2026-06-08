Matera | torna la Festa della Bruna dei bambini tra rito e tradizione

I bambini tra i 3 e i 6 anni potranno partecipare alla Festa della Bruna di Matera seguendo un rito dedicato pensato appositamente per loro. Durante la giornata, i più piccoli avranno modo di assistere a momenti della tradizione storica, ripercorrendo simbolicamente le fasi della festa e coinvolgendosi in attività pensate per la loro età. La giornata prevede anche momenti di intrattenimento e di scoperta delle tradizioni locali.

Come possono i bambini dai 3 ai 6 anni partecipare al rito?. Quali momenti della tradizione storica ripercorreranno i piccoli durante la giornata?. Chi organizza questo passaggio di testimone culturale tra le generazioni?. Perché questa rievocazione è considerata fondamentale per l'identità di Matera?.? In Breve Partecipanti tra i 3 e i 6 anni in piazza Sant’Agnese. Organizzazione Scuola L’Albero Azzurro e Associazione Maria Santissima della Bruna. Programma prevede processione dei pastori e strazzo del Baby Carro. Patrocinio di Comune, Provincia, Regione Basilicata e APT Basilicata. La 14^ edizione della Festa della Bruna dei bambini si terrà sabato 13 giugno 2026 in piazza Sant’Agnese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Matera Festa Della Bruna 2023

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