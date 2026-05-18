A Matera si ripete ogni anno il rito della Bruna, un evento che prevede la distruzione di un carro decorato con cura e di alcune strutture simboliche, per poi lasciar spazio a una rinascita collettiva. La tradizione coinvolge intere comunità che, con un gesto di distruzione, celebrano un momento di rinnovamento. Un nuovo libro analizza questa pratica, ponendo domande su come una comunità possa distruggere ciò che ha costruito con fatica e come questa azione possa rappresentare un percorso di rinascita interiore.

? Domande chiave Perché un intero popolo distrugge ciò che ha costruito con fatica?. Come può la distruzione di un simbolo generare una rinascita interiore?. Quali segreti psicologici si nascondono dietro il rito della Bruna?. Cosa rivelano le testimonianze dei devoti sul legame tra sacrificio e identità?.? In Breve Uscita prevista su Amazon il 24 maggio 2026. Autore Roberto Ausilio vanta 25 anni di esperienza clinica e 15 libri pubblicati. Analisi basata su testimonianze di devoti, artigiani e giovani di Matera. Studio collega psicologia del profondo e antropologia per proteggere l'autenticità lucana. Il 24 maggio 2026 arriverà su Amazon il nuovo volume di Roberto Ausilio, intitolato Distruggere per rinascere – La psicologia della Festa della Bruna di Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il rito della Bruna tra distruzione e rinascita: il nuovo libro

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