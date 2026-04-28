Matera | i bambini mantengono viva la tradizione della cartapesta

A Matera, gli studenti di diversi plessi scolastici stanno partecipando alla realizzazione di un carro di cartapesta destinato alla celebrazione di La Piccola Bruna. Il progetto, promosso dall'Istituto Semeria, coinvolge cinque scuole diverse e mira a preservare la tradizione artigianale locale. I bambini del plesso Minozzi sono impegnati nella costruzione, contribuendo così a mantenere viva questa antica forma di artigianato.

? Cosa sapere Gli alunni del plesso Minozzi costruiscono il carro per La Piccola Bruna a Matera.. Il progetto dell'Istituto Semeria coinvolge cinque plessi per tramandare la tradizione della cartapesta.. I bambini del plesso Minozzi hanno lavorato oggi presso la residenza Brancaccio per la costruzione del carro della seconda edizione de La Piccola Bruna al Borgo La Martella, un progetto che coinvolge l’Istituto Comprensivo Semeria Minozzi Festa e il Centro Ippico Monacelle A.S.D. di Matera. L’iniziativa, ideata da Dino Chiefa, figura legata all’auriga della Festa della Madonna della Bruna, mira a restituire alla comunità locale un momento di partecipazione identitaria attraverso la tradizione della cartapesta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: i bambini mantengono viva la tradizione della cartapesta Notizie correlate Sogni di cartapesta e notti al freddo: dentro ai capannoni che tengono viva la tradizione dei carri di CarnevaleDietro le luci della sfilata si nasconde un inverno di notti al freddo, dove mani esperte plasmano sogni di cartapesta tra saldatrici accese e... Il Carnevale di Sant’Eraclio: dove la tradizione umbra diventa arte di cartapestaQuando le mura medievali del Castello dei Trinci si animano al ritmo dei tamburi e sei imponenti creazioni di cartapesta serpeggiano tra le strade di...