? Punti chiave? In Breve L’intelligenza artificiale sfida l’etica del giornalismo: appuntamento a Matera il 13 giugno. Sabato prossimo, 13 giugno, il Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile di Matera ospiterà l’incontro Custodire voci e volti umani. Giornalismo al tempo dell’IA tra deontologia e prossimità, empatia e servizio. L’evento, che inizierà alle ore 15.30, nasce dalla collaborazione tra le sezioni di Basilicata e Puglia dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) e l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina. Il dibattito vedrà anche la partecipazione dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata e riceverà il sostegno del Fondo Etico della Banca di Credito Cooperativo della Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, l’etica del giornalismo sfida l’IA: appuntamento il 13 giugno

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