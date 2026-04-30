Martedì 28 aprile si è svolto un dibattito al Teatro Oratorio di Ugento, dove esperti e studenti hanno discusso delle implicazioni dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Durante l’incontro sono stati affrontati temi come i rischi di bias negli algoritmi e le possibili forme di manipolazione delle informazioni. La discussione ha evidenziato le sfide legate alla gestione etica dell’intelligenza artificiale e alle sue conseguenze sulla società e sui lavoratori.

? Cosa sapere Esperti e studenti si sono riuniti martedì 28 aprile al Teatro Oratorio di Ugento.. Il dibattito su IA e lavoro evidenzia rischi di bias algoritmici e manipolazione informativa.. Martedì 28 aprile, il Teatro Oratorio di Ugento ha ospitato un dibattito multidisciplinare sull’impatto dell’intelligenza artificiale, riunendo esperti, professionisti e studenti per affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto. L’evento, organizzato dalla Confraternita San Giuseppe e Santi Medici, ha messo in luce la necessità di sviluppare una consapevolezza critica immediata per evitare che l’evoluzione algoritmica diventi un elemento di subalternità sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e futuro del lavoro: la sfida etica per non soccombere agli algoritmi

Notizie correlate

IA e futuro del lavoro: la sfida degli algoritmi a Reggio CalabriaLunedì 14 aprile 2026, l’Aula Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un seminario multidisciplinare dedicato...

Leggi anche: IA Ignoranza Artificiale: la sfida comica agli algoritmi

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: SAP porta a Milano HR Connect: AI, innovazione e futuro del lavoro al centro dell’evento; Scuola, lavoro e IA: perché la complessità è la vera competenza; Il lavoro nell'era dei robot: sostituzione o trasformazione?; I guru dell’IA litigano sul futuro del lavoro.

IA: è rivoluzione anche nel mondo del lavoro e delle competenzeNel 2026 cresce del 40% la domanda di professionisti IA e nascono nuove figure professionali per regolamentarne l’utilizzo ... bitmat.it

IA, a Londra il 46% della forza lavoro è sostituibile da macchine. In Italia invece le opportunità ci sarebbero ma…L’intelligenza artificiale galoppa, gli investimenti delle Big Tech sono talmente significativi che si è arrivati a un livello di utilizzo così distribuito e vasto da portare tutte le aziende mondiali ... affaritaliani.it

Il segretario nazionale contro un’associazione che voleva discutere del futuro dei Quattro Mori. A Orgosolo si riunisce la “vecchia guardia” che contesta l’ex governatore - facebook.com facebook

Decisione definitiva di #Tonali sul suo futuro #Juve esclusa dalla corsa x.com