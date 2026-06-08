Catania l’etica dell’IA al centro | appuntamento a Palazzo degli Elefanti

A Catania si è svolto un evento presso il Palazzo degli Elefanti dedicato all’etica dell’intelligenza artificiale. Durante l’incontro sono state discusse le possibili influenze dell’IA sullo sviluppo cognitivo dei cittadini e sono stati affrontati i rapporti tra neuroscienze e innovazione digitale. L’appuntamento ha visto la partecipazione di esperti e ricercatori del settore, senza la presenza di rappresentanti istituzionali o aziende.

Come influenzerà l'intelligenza artificiale lo sviluppo cognitivo dei cittadini? Chi parteciperà al dibattito tra neuroscienze e innovazione digitale? Quali rischi sociali comporta l'automazione senza un controllo etico? Dove è possibile seguire in diretta il confronto tra tecnologia e umanesimo??? In Breve Evento giovedì 11 giugno dalle ore 16 presso Palazzo degli Elefanti Collaborazione tra Comune di Catania e Internet Society Italia per 40 anni di Internet Partecipa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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