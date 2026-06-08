Da domani fino al 12 giugno si svolge a Fiera MaTec 2026, la piattaforma dedicata alle tecnologie e ai materiali industriali del made in Italy. L’evento riunisce aziende, innovatori e professionisti del settore per presentare le ultime novità. Sono previste esposizioni, workshop e incontri dedicati alle nuove soluzioni per l’industria. La manifestazione si svolge in tre fiere consecutive, tutte focalizzate sull’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

M aTec 2026 - Next Materials and Technologies prende il via da domani fino al 12 giugno in Fiera Milano Rho con un progetto espositivo in cui tre manifestazioni internazionali, Plast, Xylexpo e Composites Future, diventano una grande piattaforma industriale e si svolgono simultaneamente condividendo spazi, servizi e visitatori in 8 padiglioni. Tre eventi già consolidati, ciascuno leader nel proprio settore: legno, plastica e compositi che si ritrovano sempre più spesso nello stesso prodotto finale: automotive, nautica, aerospace, edilizia. Le tecnologie di lavorazione si sovrappongono, le imprese dialogano e MaTec traduce in forma fieristica una convergenza già in atto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MaTec 2026, tre fiere per una piattaforma industriale del made in Italy

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