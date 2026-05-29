Per la giornata mondiale, Aefi e It-ex hanno lanciato una campagna social con un video che evidenzia il ruolo del sistema fieristico italiano. Il video mostra come le fiere siano fondamentali per promuovere e internazionalizzare il Made in Italy, contribuendo alla crescita del settore. La campagna mira a sottolineare l'importanza delle fiere come motore strategico dell’economia e della presenza internazionale del nostro export.

Roma, 29 mag. (AdnkronosLabitalia) - Un video inedito per raccontare il ruolo strategico del sistema fieristico italiano nella promozione, nell'internazionalizzazione e nella crescita del Made in Italy. È questo il messaggio della campagna social 'Fiere, motore del Made in Italy', firmata da Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e IT-EX (Italian Association of International Exhibitions) in occasione dell'11ª edizione del Global Exhibition Day, in programma in tutto il mondo mercoledì 3 giugno 2026. Il comparto fieristico italiano continua infatti a rappresentare uno degli asset strategici dell'economia nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aefi e It-ex, per la giornata mondiale ecco lacampagna social? 'Fiere, motore del Made in Italy'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalyIl 15 aprile si svolgerà a Napoli presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36 il convegno intitolato “Finanza a servizio del Made in Italy”.

Artigianato, il motore del Made in Italy che non trova lavoratoriL’Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato il convegno organizzato da Confartigianato intitolato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, in...

Fiere, Giovanni Bozzetti nominato presidente del comitato Aefi e It-Ex(Adnkronos) – La collaborazione tra AEFI e IT-EX rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del sistema fieristico italiano, soprattutto in un contesto internazionale sempre più ... affaritaliani.it

Intesa Aefi e It-Ex per rafforzare il sistema fieristico. Bozzetti a capo del coordinamentoAEFI, l’Associazione esposizioni e fiere italiane, e IT-EX, Italian Association of International Exhibitions, il 26 gennaio hanno firmato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza ... primaonline.it