Masters of the Universe la recensione | da qui ad Eternia

Il film “Masters of the Universe” è uscito nelle sale, portando sul grande schermo il mondo dei giocattoli originari. La pellicola presenta personaggi come un eroe armato di spada e un villain con poteri sovrumani, ambientati su un pianeta futuristico chiamato Eternia. La storia segue il tentativo di un eroe di salvare il suo pianeta dall’invasione di un tiranno, con scene di azione e effetti speciali evidenti.

Nato come linea di giocattoli, il franchise di Masters of the Universe sullo schermo è stato principalmente televisivo e animato, a partire dal 1983 fino ad arrivare alla recente duplice operazione di Netflix (una serie realizzata con l’animazione tradizionale, prodotta da Kevin Smith e direttamente legata al prototipo; l’altra in computer grafica, dal target più giovane, e impostata come un reboot della saga di He-Man e soci). L’unico vero esemplare cinematografico è stato per anni il film del 1987, con un robotico Dolph Lundgren nel ruolo di He-Man (talmente rigido che fu necessario ridoppiare tutte le sue battute in post-produzione) e un divertito Frank Langella in quello del perfido Skeletor. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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