Il potere di Grayskull sta per tornare sul grande schermo. MGM ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Masters of the Universe, l’attesissimo kolossal fantasy che promette di dare nuova linfa alla leggendaria saga di He-Man. Dopo un primo teaser che aveva stuzzicato la curiosità dei fan, questo nuovo filmato scava più a fondo nella mitologia della serie, mostrandoci una visione di Eternia maestosa e visivamente sbalorditiva. Il film arriverà nelle sale il prossimo 5 giugno 2026. Nicholas Galitzine è He-Man: Tra Terra ed Eternia. Al centro della narrazione troviamo Nicholas Galitzine nei panni di un inedito Principe Adam. La trama di questo reboot segue Adam mentre si ritrova nel nostro mondo, lontano da casa, costretto a proteggere i segreti della sua stirpe e a scoprire il legame con la mitica Spada del Potere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Masters of the Universe: La battaglia per Eternia ha inizio nel nuovo spettacolare trailer ufficiale!

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