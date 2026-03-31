Masters of the Universe | Adam torna a Eternia nel nuovo trailer

Un nuovo trailer del film basato sulla linea di giocattoli arriva prima dell’uscita estiva nelle sale di tutto il mondo. Le sequenze inedite mostrano i personaggi principali in azione, anticipando l’attesa per il film prodotto dalla casa di produzione. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche di diversi paesi a partire dalla prossima stagione.

In estate arriverà nei cinema di tutto il mondo l'atteso film tratto dai giochi targati Mattel e le sequenze inedite mostrano i protagonisti in azione. A giugno debutterà nei cinema di tutto il mondo l'atteso Masters of the Universe, il film ispirato ai giocattoli della Mattel con star Nicholas Galitzine nel ruolo del principe Adam. Amazon MGM Studios ha ora condiviso il nuovo trailer che mostra alcune interessanti scene inedite. Cosa mostra il trailer del film Nel video promozionale di Masters of the Universe si assiste infatti al ritorno del protagonista a 'casa', dove scopre cosa è successo al suo regno. Il principe Adam si ritrova alle prese con un mondo distrutto e in guerra, situazione che lo obbliga a entrare in azione e a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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