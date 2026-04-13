Rai smentisce il ritorno di Piero Marrazzo sul terzo canale | Le verità nascoste non è definito

La Rai ha chiarito di non aver programmato il ritorno di Piero Marrazzo su Rai3 e di non aver ancora definito il programma intitolato Le verità nascoste. La notizia di una possibile sua presenza nel palinsesto non trova conferma ufficiale, e al momento non sono stati annunciati dettagli riguardo al conduttore o alla messa in onda. La questione resta quindi senza una conferma ufficiale da parte dell’emittente.