Rai smentisce il ritorno di Piero Marrazzo sul terzo canale | Le verità nascoste non è definito
La Rai ha chiarito di non aver programmato il ritorno di Piero Marrazzo su Rai3 e di non aver ancora definito il programma intitolato Le verità nascoste. La notizia di una possibile sua presenza nel palinsesto non trova conferma ufficiale, e al momento non sono stati annunciati dettagli riguardo al conduttore o alla messa in onda. La questione resta quindi senza una conferma ufficiale da parte dell’emittente.
La Rai smentisce le voci sul ritorno di Piero Marrazzo su Rai3: il programma Le verità nascoste non è stato definito e neppure il suo conduttore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Piero Marrazzo torna a condurre in tv dopo oltre 10 anni: in prima serata su Rai3 con “Verità nascoste”Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere uno dei ritorni più significativi e discussi degli ultimi anni.