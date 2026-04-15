Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti tagliato per budget replica Rai che ricorda le due puntate in più

La Rai ha deciso di tagliare alcune puntate dello show condotto da Massimo Giletti, motivando la scelta con limitazioni di budget. Giletti ha replicato criticando questa decisione, mentre la Rai ha ricordato che in passato sono state trasmesse due puntate in più rispetto a quelle previste. La questione ha acceso discussioni tra gli addetti ai lavori e i media, mantenendo alta l’attenzione sul confronto tra il conduttore e la rete pubblica.

Batti e ribatti tra Massimo Giletti e la Rai per la chiusura de Lo Stato delle Cose. Il conduttore non ha nascosto il malumore per la cancellazione di sette puntate del suo programma e non ha rinunciato a mandare frecciate all’azienda anche in diretta. Punzecchiature che non sono piaciute ai vertici di Viale Mazzini, i quali hanno replicato al giornalista attraverso le precisazioni del direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini. La chiusura de Lo Stato delle Cose La trasmissione su Rai 3 è stato interessato dalla politica di riduzione dei costi adottata dalla Tv pubblica per diversi programmi, come anche Report e Presadiretta. Il format di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti tagliato per "budget", replica Rai che ricorda le "due puntate in più" Notizie correlate Leggi anche: Massimo Giletti tagliato di 7 puntate dalla Rai, arriva Monica Maggioni: l'annuncio a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti, “Lo Stato delle Cose” chiude in anticipo. Sfogo in diretta e replica RaiMassimo Giletti conduce “Lo Stato delle Cose“ ogni lunedì su Rai 3, da ormai due stagioni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lo stato delle cose 2025/26 - Puntata del 06/04/2026 - Video; Giletti anticipa la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: Non ci saremo, cosa succede; Lo Stato delle Cose chiude con il caso Garlasco: stasera su Rai 3 l'ultima puntata; Frecciata di Massimo Giletti alla Rai sulla chiusura di Lo stato delle cose, risposta piccata dell'azienda. Lo Stato delle Cose, ultima puntata: le novità su Garlasco, la latitanza di Totò Riina e la morte di David Rossi. Le anticipazioniUltima puntata per Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda lunedì 13 aprile alle 21.20 su Rai3. L’apertura sulla stretta attualità internazionale e nazionale è affidata a Michele ... affaritaliani.it Massimo Giletti tagliato di 7 puntate dalla Rai, arriva Monica Maggioni: l'annuncio a Lo Stato delle CoseMonica Maggioni prenderà il posto di Massimo Giletti dopo la cancellazione delle ultime 7 puntate de Lo Stato delle Cose: il taglio della Rai ... virgilio.it Monica Maggioni prenderà il posto di Massimo Giletti dopo la cancellazione delle ultime 7 puntate de Lo Stato delle Cose: la decisione della Rai facebook Silvio Schembri, inviato de Lo stato delle cose di Massimo Giletti, su Instagram: "All'anno prossimo". #Lostatodellecose x.com