Massimo Giletti riparte da Rai 3 con lo speciale Mussolini e la vacanza sospetta di Churchill a Como

Da virgilio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimo Giletti torna su Rai 3 con uno speciale dedicato a Mussolini, incentrato su un presunto episodio riguardante la vacanza di Churchill a Como. Lo spettacolo affronta dettagli e testimonianze su questa visita, senza commenti o interpretazioni. La trasmissione si concentra sui fatti e sulle fonti storiche relative a quell’evento, senza coinvolgere opinioni personali o analisi approfondite. L’episodio rappresenta il primo appuntamento della nuova stagione del programma.

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Massimo Giletti torna in prima serata su Rai3 con uno speciale dedicato a Benito Mussolini e ai misteri che ancora circondano la sua morte. Al centro della docu-inchiesta anche il presunto carteggio con Winston Churchill e la controversa vacanza dell’ex premier britannico sul lago di Como nel 1945. Giletti e lo speciale su Mussolini La vacanza sospetta di Churchill a Como Ospite la nipote del Duce Le parole di Giletti sul futuro in Rai Giletti e lo speciale su Mussolini Dopo la chiusura stagionale del programma Lo Stato delle Cose, accompagnata da polemiche e discussioni, Massimo Giletti torna a presidiare il lunedì sera di Rai3. L’8 giugno va in onda “Mussolini – Le Verità Nascoste”, una docu-inchiesta che punta a fare luce su alcuni degli interrogativi più controversi legati alla figura del Duce e agli ultimi giorni della sua vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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