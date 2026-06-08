Massimo Giletti, conduttore e tifoso della Juventus, ha criticato pubblicamente la scelta di aver ingaggiato Comolli, definendola “sbagliata”. Nel suo commento, ha sottolineato la necessità di eliminare gli equivoci riguardo alla decisione del club. La dichiarazione è arrivata in un contesto di discussione sulle recenti mosse della squadra. Giletti ha espresso chiaramente il suo disappunto senza ulteriori approfondimenti sul tema.

Massimo Giletti, conduttore tifoso della Juve, ha commentato così il momento attraversato dal club bianconero. Le sue dichiarazioni. Tifosissimo della Juventus, della quale spesso ha parlato anche nelle sue trasmissioni tv, Massimo Giletti interviene su Tuttosport sull’attuale momento della società bianconera. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano EQUIVOCI « Voglio fare una premessa: la Juventus è la Juventus. Vuol dire Famiglia Agnelli. Investimenti di anni. Sostegno concreto. Siamo l’unico club in Italia e in Europa, in questo senso. Oggi però non possiamo fare finta di non vedere quanto stia accadendo: bisogna eliminare gli equivoci ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Massimo Giletti, che bordata: «Juve, bisogna eliminare gli equivoci: Comolli è una scelta sbagliata!»

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