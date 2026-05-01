Gonzalo Garcia potrebbe approdare alla Juventus, ma non è l’unica squadra interessata. Al momento, ci sono diverse formazioni che stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo. La trattativa è ancora in corso e non ci sono ancora decisioni ufficiali. La concorrenza tra club resta alta, e le prossime settimane saranno decisive per definire il suo futuro.

di Francesco Spagnolo Gonzalo Garcia alla Juve, i bianconeri non sono l’unica squadra interessata allo spagnolo. Su di lui ci sono anche Dortmund e Como. Il mercato della Vecchia Signora inizia a muoversi su binari internazionali, con un occhio di riguardo rivolto ai giovani talenti più promettenti d’Europa. Nelle ultime ore, i riflettori si sono accesi sul profilo di un giovane attaccante del Real Madrid, portando alla ribalta l’ipotesi del trasferimento di Gonzalo Garcia alla Juve. Il centravanti spagnolo, classe 2004, è considerato uno dei gioielli della “Fábrica” dei Blancos e il suo profilo sembra rispondere perfettamente ai nuovi parametri tecnici ed economici del club torinese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gonzalo Garcia alla Juve, lo spagnolo può diventare una occasione per Comolli. Ma c’è una folta concorrenza. Gli aggiornamenti

Alla scoperta di Gonzalo García, l'attaccante accostato alla Juve \\ Analisi FcmNewsSport

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