Chieti sold out per Massimiliano Gallo | trionfo del Malinconico

A Chieti, il Teatro Marrucino ha registrato il tutto esaurito per le rappresentazioni di Massimiliano Gallo, che interpreta il ruolo dell'avvocato Malinconico dal 24 al 26 aprile. L’attore ha portato sul palco questa produzione, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Le date hanno visto una grande affluenza di spettatori, confermando l’interesse per l’evento teatrale.

?? Cosa sapere Massimiliano Gallo recita l'avvocato Malinconico al Teatro Marrucino di Chieti il 24-26 aprile. Il sold out delle tre date conferma l'interesse per il personaggio di Diego De Silva. Il Teatro Marrucino di Chieti ha registrato il tutto esaurito per le tre date del 24, 25 e 26 aprile con Massimiliano Gallo protagonista di una rappresentazione che ha trasformato l'insuccesso professionale in un trionfo di pubblico. L'avvocato Vincenzo Malinconico, personaggio nato dalla scri .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, sold out per Massimiliano Gallo: trionfo del Malinconico Notizie correlate Massimiliano Gallo al Verdi con “Malinconico”, avvocato d’insuccessoCi sono personaggi che non vincono mai e proprio per questo ci somigliano più di tanti eroi perfetti. Massimiliano Gallo con «Malinconico. Moderatamente felice» al teatro MarrucinoAl teatro Marrucino venerdì 24 aprile, alle ore 21, e in replica sabato 25 aprile alle ore 21 (Turno A) e domenica 26 aprile, ore 17. Contenuti utili per approfondire Chieti: al Teatro Marrucino premiato Massimiliano GalloL'attore napoletano Massimiliano Gallo ha ricevuto il premio Prosa al Teatro Marrucino di Chieti dopo tre giorni di repliche ... rete8.it Massimiliano Gallo con «Malinconico. Moderatamente felice» al teatro MarrucinoAl teatro Marrucino venerdì 24 aprile, alle ore 21, e in replica sabato 25 aprile alle ore 21 (Turno A) e domenica 26 aprile, ore 17.30, (Abbonati Turno B) andrà in scena lo spettacolo «Malinconico. M ... chietitoday.it