In un’intervista al regista del nuovo film, si parla di come il cinema possa esplorare territori inattesi, superando i limiti convenzionali. L’attore, al suo debutto dietro la telecamera, ha scelto di raccontare una storia che mette in luce il rapporto tra noia e speranza, attraverso un intreccio di immagini e parole. Il film si focalizza sulla dimensione teatrale e sulla sua capacità di entrare in luoghi insoliti.

Per Massimiliano Gallo il punto non è mai stato raccontare una storia, ma capire perché quella storia oggi non può più restare in silenzio. La salita, il suo primo film da regista al cinema dal 9 aprile con Fandango, nasce da qui: non da un’operazione di memoria, ma da una necessità presente. Riportare alla luce un gesto che, nella sua semplicità, contiene ancora una forma di radicalità difficile da sostenere. Quando Eduardo De Filippo entra a Nisida, non porta un discorso, non costruisce un pensiero. Fa qualcosa. Firma un assegno, costruisce un teatro. È un’azione concreta, quasi spiazzante nella sua immediatezza. Ed è proprio questo che interessa Massimiliano Gallo: il passaggio dalla parola all’atto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimiliano Gallo, intervista al regista del film La salita: “Dove finisce la noia, comincia la speranza”

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