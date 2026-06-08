Martina Calabrò potrebbe tornare come tronista a settembre a Uomini e Donne. La proposta è stata avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Il pubblico ha reagito con entusiasmo sui social, commentando positivamente la possibilità di rivederla nel programma. La trasmissione, che ha concluso le registrazioni da oltre una settimana, non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo cast per la prossima stagione.

Uomini e Donne ha chiuso i battenti da più di una settimana, sia dal punto di vista delle registrazioni, sia per quanto riguarda le messe in onda. Lo staff del programma non si ferma neppure in estate. Proprio oggi, infatti, su Witty Tv è comparso un video nel quale vengono invitati tutti coloro che sono alla ricerca dell’amore ad iscriversi sul sito per partecipare alla trasmissione. Contestualmente, la redazione sta pensando a quelli che potrebbero essere i futuri tronisti e troniste dell’edizione, nonché i vari partecipanti. Ebbene, proprio in queste ore, sul web stanno circolando delle voci in merito ad un possibile ritorno di Martina Calabrò al Trono Classico in qualità di nuova tronista. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Martina Calabrò sul Trono di UeD a settembre? La proposta e la reazione del web

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Uomini e Donne: Martina punge Ciro dopo la scua scelta!

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