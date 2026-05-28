Martina Calabrò ha dichiarato di aver provato molta delusione dopo la scelta in lacrime a Uomini e Donne, affermando di aver sperato in un finale diverso. Ha detto che avrebbe preferito un esito differente, ma Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. Dopo l’esperienza, ha aggiunto di aver sempre ricevuto comprensione da parte di Gianni e Tina.

Quello vissuto nel dating show di Maria De Filippi è stato un percorso molto intenso, fatti di tanti alti e bassi. Nelle scorse ore l'ex corteggiatrice ha pubblico un post sul suo profilo Instagram per ringraziare le meravigliose persone che ha conosciuto durante l'esperienza che ha vissuto. Ci ha tenuto a precisare che si è sempre sentita a casa nel programma, lì non si è mai sentita fuori luogo o inadatta. Innanzitutto l'ex corteggiatrice ha voluto ringraziare Maria De Filippi per averle dato la possibilità di partecipare a Uomini e Donne e farsi conoscere nel bene e nel male e per averla sempre aiutata quando ne aveva bisogno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Martina Calabrò rompe il silenzio dopo UeD: “Gianni e Tina mi hanno sempre capita”

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