Nella puntata del 5 maggio di Uomini e Donne, c’è stato un confronto acceso tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. Martina Calabrò ha compiuto un gesto che ha suscitato sorpresa tra i presenti, mentre Massimo ha rivolto un’ulteriore provocazione a Sabrina, usando parole molto dure. La scena si è conclusa con alcune reazioni emotive da parte dei protagonisti, creando un momento di forte tensione nello studio.

La puntata del 5 maggio di Uomini e Donne è cominciata con Ciro Solimeno, che ha avuto un confronto molto acceso con Elisa Leonardi, mentre Martina Calabrò, invece, ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti spiazzati. Passando al Trono Over, invece, tra i momenti più concitati c’è stato uno scontro tra Sabrina Zago e Massimo. Ciro Solimeno si sbilancia su Martina, Elisa vuole lasciare Uomini e Donne. Nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Classico. Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa Leonardi. I due si sono trovati piuttosto bene, ci sono stati momenti di vicinanza e di complicità. In studio, però, il tronista ha ribadito di sentire Elisa ancora fredda nei suoi riguardi.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Martina Calabrò fa piangere tutti a UeD, Massimo umilia Sabrina, lo sfogo: “Fai schifo”

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