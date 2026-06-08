Marsiglia verdetto UEFA atteso mercoledì Roma alla finestra
Il verdetto UEFA sul futuro del Marsiglia è previsto per mercoledì. La decisione arriverà dopo le indagini in corso e sarà comunicata dalla UEFA a metà settimana. La società francese attende l’esito senza ulteriori anticipazioni, mentre la Roma monitora la situazione. La decisione potrebbe influire sulla partecipazione del club alle competizioni europee nella prossima stagione.
Il futuro del Marsiglia è ancora incerto. Secondo L’Equipe, la società conoscerà il verdetto della UEFA non prima di mercoledì, dunque a metà di questa settimana. Gli Olympiens al momento risultano fuori di parecchio rispetto ai parametri del Settlement Agreement concordati con la UEFA nel 2022: secondo la stampa francese, si parla di perdite nette per 157 milioni. Nonostante la questione dei diritti televisivi francesi possa rappresentare un’attenuante in questo calcolo, la situazione del Marsiglia resta a dir poco preoccupante. La Roma, ovviamente, segue la situazione con un certo interesse. Marsiglia sotto l’occhio della UEFA: gli scenari possibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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