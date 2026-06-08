Marsiglia verdetto UEFA atteso mercoledì Roma alla finestra

Notizia in breve

Il verdetto UEFA sul futuro del Marsiglia è previsto per mercoledì. La decisione arriverà dopo le indagini in corso e sarà comunicata dalla UEFA a metà settimana. La società francese attende l’esito senza ulteriori anticipazioni, mentre la Roma monitora la situazione. La decisione potrebbe influire sulla partecipazione del club alle competizioni europee nella prossima stagione.