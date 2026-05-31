Roma il bivio da 50 milioni tra Gasperini e l’Uefa | la lista dei cedibili prima del verdetto finanziario

I soldi della Champions League appena conquistata garantiscono un futuro più sereno, ma non risolvono i problemi immediati della Roma, che entro il 30 giugno deve registrare una plusvalenza pesante per rispettare i paletti del settlement agreement siglato con l’ Uefa. Le tempistiche del calcio d’altronde non fanno sconti: i ricavi della massima competizione europea entreranno a bilancio solo nel prossimo esercizio, costringendo i giallorossi a trovare subito un acquirente per uno dei propri gioielli. Il nome in cima alla lista dei sacrificabili è quello di Manu Koné, un profilo che unisce la stima tecnica del tecnico Gian Piero Gasperini all’interesse concreto delle grandi rivali, a partire dall’ Inter, da tempo sulle tracce del francese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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