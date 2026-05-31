Roma il bivio da 50 milioni tra Gasperini e l’Uefa | la lista dei cedibili prima del verdetto finanziario
La Roma deve registrare una plusvalenza significativa entro il 30 giugno per rispettare i vincoli del settlement agreement con l’Uefa. Nel frattempo, il club valuta la cessione di alcuni giocatori, con una lista di cedibili già pronta. La conquista della Champions League porta liquidità, ma non elimina le difficoltà finanziarie a breve termine. La decisione su un eventuale nuovo allenatore, con un’offerta da 50 milioni, resta in bilico tra le richieste del club e le condizioni dell’ente europeo.
I soldi della Champions League appena conquistata garantiscono un futuro più sereno, ma non risolvono i problemi immediati della Roma, che entro il 30 giugno deve registrare una plusvalenza pesante per rispettare i paletti del settlement agreement siglato con l’ Uefa. Le tempistiche del calcio d’altronde non fanno sconti: i ricavi della massima competizione europea entreranno a bilancio solo nel prossimo esercizio, costringendo i giallorossi a trovare subito un acquirente per uno dei propri gioielli. Il nome in cima alla lista dei sacrificabili è quello di Manu Koné, un profilo che unisce la stima tecnica del tecnico Gian Piero Gasperini all’interesse concreto delle grandi rivali, a partire dall’ Inter, da tempo sulle tracce del francese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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