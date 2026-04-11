Mercoledì 15 aprile alle 15.30, il presidente ucraino sarà ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio. L'incontro si svolgerà nel palazzo di governo di Roma, con la presenza prevista di entrambe le figure. La visita si inserisce nel calendario degli incontri ufficiali e si svolgerà in un momento di particolare attenzione internazionale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mercoledì prossimo 15 aprile, alle 15.30, riceverà a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Questo quanto emerge dall'agenda della premier, pubblicata sul sito ufficiale del governo. In queste ore, fra Ucraina e Russia vige una tregua pasquale che dovrebbe scadere alla mezzanotte di domenica: si tratta del quarto cessate il fuoco dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. Il presidente Zelensky aveva più volte auspicato una tregua in questo periodo, ma fino a due giorni fa Mosca aveva ignorato l'iniziativa. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, mercoledì Zelensky atteso a Palazzo Chigi

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Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a Palazzo Chigi