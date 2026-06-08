Markus Wagenhofer Figure e architetture

Notizia in breve

In un’esposizione, Markus Wagenhofer presenta le sue opere che esplorano il rapporto tra architettura, storia e identità culturale. Le sue creazioni si focalizzano sulla connessione tra Vienna e Trieste, evidenziando attraverso le immagini e le strutture il legame tra le due città. La mostra si svolge in uno spazio dedicato all’arte contemporanea, con opere realizzate con tecniche miste e installazioni.