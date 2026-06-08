Markus Wagenhofer Figure e architetture

Da udinetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un’esposizione, Markus Wagenhofer presenta le sue opere che esplorano il rapporto tra architettura, storia e identità culturale. Le sue creazioni si focalizzano sulla connessione tra Vienna e Trieste, evidenziando attraverso le immagini e le strutture il legame tra le due città. La mostra si svolge in uno spazio dedicato all’arte contemporanea, con opere realizzate con tecniche miste e installazioni.

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La ricerca pittorica di Markus Wagenhofer si concentra sul dialogo tra architettura, storia e identità culturale, con particolare attenzione al legame tra Vienna e Trieste.Le sue opere, sospese tra figurazione e astrazione, esplorano la relazione emotiva tra l’uomo e lo spazio che lo circonda. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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